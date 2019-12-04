أمير كرارة يتخلى عن شاربه.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تخلى الفنان المصري أمير كرارة، عن شاربة والذي حقق به شهرة واسعة منذ ظهوره به في مسلسل “كلبش” على مدار 3 مواسم.

أمير كرارة، رغم تأكيده أكثر من مرة خلال استضافته في العديد من البرامج التلفزيونية على عدم تخليه عن شاربه مؤكدًا أنه سبب الشهرة الكبيرة التي أكسبته لقب “باشا مصر”، في السنوات الأخيرة.

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وفاجأ أمير كرارة، متابعيه بتخليه عن شاربه، في أول صورة له من عمله الجديد والذي يدور حول قصة البطل الشهيد أحمد المنسي، قائد الكتيبة 103 صاعقة، الذي استشهد في كمين “مربع البرث”، بمدينة رفح المصرية عام 2017، أثناء التصدي لهجوم إرهابي في سيناء، على أن يُظهر العمل العديد من الجوانب الاجتماعية والإنسانية في حياة البطل الراحل.

المسلسل يحمل اسم “الاختيار” هو التعاون الرابع التوالي بين “أمير كرارة وباهر دويدار وبيتر ميمي”، بعدما قدموا سويًا الأجزاء الثلاثة من سلسلة مسلسل “كلبش”، بينما يعد العمل السادس الذي يجمع “كرارة وبيتر” حيث تعاونا في السينما أيضًا خلال فيلمي “حرب كرموز، كازابلانكا”.