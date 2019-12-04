تفاصيل المرض الذي أودى بحياة الإعلامية جيهان عفيفي

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

توفت الإعلامية المصرية جيهان عفيفي، بعد صراع مع المرض، حيث تعرضت لأزمة صحية شديدة نقلت على إثرها لأحد المستشفيات، واستمرت معاناتها لأكثر من أسبوعين حتى وافتها المنية.

وكشفت عدد من التقارير الصحفية أن الإعلامية الراحلة كانت قد أصيبت بمرض السرطان منذ فترة، وقد زادت حدة المرض منذ أسبوعين، مما استدعى دخولها للمستشفى حتى وافتها المنية فجر الثلاثاء 3 ديسمبر.

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وأقيم عزاء جيهان عفيفي، مساء الثلاثاء 3 ديسمبر، بمسجد المحروسة بشارع أحمد عرابى فى منطقة المهندسين بجوار نادي التوفيقية.

يذكر أن الإعلامية الراحلة جيهان عفيفي كانت قد قدمت عدد من البرامج، منها برنامج “سكوب” على شاشة قناة “LTC”، والذى كان يناقش القضايا الإجتماعية والخدمية، واعتمدت على تفاعل الجمهور معها من خلال عرض القضايا والمشكلات والعمل على حلها.