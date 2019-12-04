محمد رياض يكشف عن مهنته قبل التمثيل بصورة قديمة.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - سارة إبراهيم

كشف الفنان المصري محمد رياض لأول مرة عن مهنته الأساسية قبل دخوله مجال التمثيل.

الفنان المصري نشر صورة قديمة له، على حسابه الخاص على موقع “انستجرام”، ظهر فيها في أحد المعامل ويرتدي بالطو أبيض.

رياض كشف أنه كان يعمل “كيميائي”، حيث كتب: “في المعمل في انجلترا لما كنت كيميائي”، وقد عبر جمهوره عن تفاجئهم بهذه المعلومة التي يعرفونها لأول مرة عنه.

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ومحمد رياض ممثل مصري، حاصل على شهادة البكالوريوس المعهد العالي للفنون المسرحية، وكان قد درس بكلية العلوم (قسم كيمياء) قبل التحاقه بمعهد المسرح.

عمل رياض في المسرح والتلفزيون والسينما، وكان نجاحه الكبير في التلفزيون، وقد تزوج من الفنانة المصرية رانيا محمود ياسين ابنة الفنان الكبير محمود ياسين.

وكان الفنان محمد رياض قد شارك مؤخرا في عدة أعمال تليفزيونية تركت بصمة لدى الجمهور، منها مسلسل “رحيم” والذي قدم من خلاله شخصية “حلمى العجاتي”، وكانت شخصية جديدة ومختلفة، حيث قدم شخصية “البلطجي” واعتبرها “رياض” نقلة جديدة في مشواره الفني لأنها استغرقت وقتا طويلا في رسم ملامحها.