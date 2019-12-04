الإسرائيلي روي كايس يسخر من "شعبولا"







اسماء السيد - ""الخليج 365"" من بيروت: سخر المذيع في التلفيزيون الإسرائيلي، روي كايس، من وفاة الفنان المصري شعبان عبد الرحيم الملقب بـ"شعبولا"، والذي عُرِفَ بعدائه لإسرائيل من خلال أغنيته الشهيرة "أنا بكره إسرائيل" التي أوصلته للنجومية عربياً. وذلك في تغريداتٍ متتالية أعلن فيها وفاة النجم المصري، ونشر رابط أغنيته معلّقاً: "وفاة الفنان شعبان عبد الرحيم صاحب أغنية أنا بكره إسرائيل. في الساعات القادمة ستجدونني أسخر من شعبولا".

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