نانسي عجرم تمرح مع بناتها بالشعر المستعار







اسماء السيد - ""الخليج 365"" من بيروت: احتفلت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم بعيد البربارة مع بناتها الثلاثة بإطلالةٍ ظريفة لاقت تفاعلاً كبيراً على مواقع التواصل الاجتماعي. حيث ظهرت معهن بشعرٍ مستعار ملوّن وكتبت معلقة على الصورة الظريفة التي نشرتها عبر حسابها الخاص على "تويتر"، وكتبت معلّقة بالعبارة الشهيرة لهذه المناسبة: "هاشلي بربارة مع بنات الحارة".

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