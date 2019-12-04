براد بيت يعترف بتأثير طلاقه: بكيت لأول مرة منذ 20 سنة









اسماء السيد - ""الخليج 365"" من بيروت": فتح النجم براد بيت قلبه في حديثه مع مجلة Interview مشيراً إلى أنه بكى لأول مرة منذ 20سنة إبان طلاقه. حيث اعترف أنه أصبح "شديد التأثر" بعد انهيار زواجه من أنجلينا جولي التي يتشارك معها بأبوة ستة أطفال، ثلاثة شرعيين (شيلوه، 13 عاماً، وفيفيان 11 عاماً، ونوكس 11 عاماً)، وثلاثة بالتبني (مادوكس 18 عاماً، وباكس 15 عاماً، وزهارا 14 عاماً.

وكان "بيت" قد تطرق للحديث عن مشاعره المتطورة خلال حديثه عن فيلميّ Legends of the Fall لعام 1994، و Meet Joe Black لعام 1998، اللذين شارك فيهما أنتوني هوبكينز. حيث قال: "يُعرَف عني أني لا أبكي. إذ لم أبك منذ حوالي 20 عاماً، والآن صرتُ أجد نفسي، في هذه المرحلة الأخيرة، أكثر تأثراً بأطفالي وبأصدقائي وأعتقد أنها علامة جيدة. لكني لا أعرف إلى أين ستقودني".

ولفت إلى أنه يشعر بنضوج بعدما أصبح قادراً على مسامحة نفسه على أخطائه بعدما عاش مرحلة الهروب إلى الكحول التي أوصلته إلى الإدمان. موضحاً أنه تعلّم مسامحة نفسه على كل الخيارات التي اتخذها رغم كون غير فخور. إلا أنه أصبح يقدّر أخطائه لأنها أكسبته بعض الحكمة، علماً أنه وصف طلاقه من "جولي" بمثابة الحزن على وفاة في أول حوار له بعيد انفصالهما مع مجلة GQ في سبتمبر 2016.