شكرا لقرائتكم خبر عن ديو شون مينديز وكاميلا كابيلو Señorita الأكثر استماعا فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت منصة Spotify الموسيقية بمناسبة حصاد عام 2019 ، عن احتلال ديو أغنية Señorita للمغني العالمي شون مينديز والمغنية كاميلا كابيلو للمرتبة الأولي للأكثر استماعا في مصر، وجاء في المركز الثاني أغنية المغنية بيلي إيليش " bad guy"، أما المركز الثالث فكان من نصيب أغنية Without Me للمغنية هالزى.

أما الفنانين الأكثر استماعا في مصر فجاء عمرو دياب في المرتبة الأولى وبيلي إيليش في المرتبة الثانية، بينما جاء في المرتبة الثالثة بوست مالون.

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Señorita فازت بجائزة أفضل تعاون في عام 2019 في حفل American Music Awards والتي اقيمت في مسرح Microsoft بلوس أنجلوس.

و قدم الثنائي أغنية " Señorita" في حفل توزيع الجوائز وسط أجواء رومانسية حالمة جعلت الحضور يشعرون بحالة الحب التي يعيشا فيها كاميلا وشون.