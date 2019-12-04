شكرا لقرائتكم خبر عن درة تصل إلى 10 مليون متابع على إنستجرام.. وتقترب من هنا الزاهد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - واحدة من أكثر النجمات تفاعلا على مواقع التواصل الاجتماعى وتحديدا "انستجرام"، النجمة درة، حيث وصل عدد متابعيها إلى 10 مليون متابع.

أكثر من 3 ألاف فيديو وصورة، نشرتهم درة عبر حسابها منذ بدايتها على انستجرام، وحتى الآن، حيث تقترب درة بشدة من معادلة رقم هنا الزاهد، والتى وصلت إلى 10.7 مليون متابع.



درة

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درة تحرص على توثيق كافة لحظاتها السعيدة، وأيضا الفنية وتحرص على أن تتفاعل مع الجمهور من خلال المحافل الفنية التى تحضرها مثل المؤتمرات والكواليس والمهرجانات وغيرها.

ويعرض حاليا لدرة مسلسل "بلا دليل"، الذى يشاركها فيه البطولة خالد سليم، ونيكولا معوض، وحازم سمير، وإسلام جمال، وجمال عبد الناصر، وإنعام الجريتلي، ومها نصار، وديانا هشام، وأحمد كرارة ومحمد شاهين، وعمر الشناوي، وشيرين عرفة، وهو من إخراج منال الصيفي وتأليف إنجي علاء وإنتاج سينرجي للمنتج تامر مرسي.