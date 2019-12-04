تامر مرسى يُعين الشيف أمينة عبد الرحمن من ذوى الاحتياجات الخاصة بقناة ON

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى لفتة إنسانية وافق رجل الأعمال تامر مرسى رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، على انضمام الشيف "أمينة عبد الرحمن" من ذوى الاحتياجات الخاصة لأسرة برنامج أحلى أكلة للشيف علاء الشربينى.

تامر مرسى وفى مداخلة هاتفية فى برنامج "أحلى أكلة" للشيف الشربينى قال حازم شفيق" رئيس شبكة قنوات ON: موافقة الأستاذ "تامر مرسي" رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة على كافة طلبات الشيف "أمينة عبد الرحمن"، وانضمامها لبرنامج أحلى أكلة وتعيينها، بالإضافة إلى إهدائها عمرة لوالدها ووالدتها". Advertisements يُذكر أن "أحلى أكلة" برنامج يومي، يقدمة الشيف علا الشربينى من السبت للأربعاء من الثانية وحتى الثالثة والنصف ظهرا على قناة ON E.

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