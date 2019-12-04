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شكرا لقرائتكم خبر عن رسالة حب من مايا دياب لأبنتها بعيد ميلادها: أعدك أكون داعمة لك بالخير والشر والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجهت النجمة اللبنانية مايا دياب رسالة حب لأبنتها الوحيدة "كاي"، بمناسبة عيد ميلادها، الذى تحتفل به اليوم، عبر حسابها بموقع "إنستجرام".
ونشرت مايا صورة لـ"كاى"، التى تشبهها إلى حد كبير، قائلة :"ملئتى حياتى بالرضا.. أعدك بأننى سأكون داعمة لكى فى الخير والشر، فى صعودك وهبوطك".
وتابعت: "سأظل أشجعك فى كل خطواتك، وأرسل لكِ حبى الأبدى، وأعد العالم بشخص لا مثيل له، أحبك جدا، عيد ميلاد سعيد يا ابنتي".
ابنة مايا دياب
وتستعد مايا دياب لطرح ألبومها الغنائى الجديد، كما تشارك فى مسرحية "لوكاندة الأوباش" مع كل من ماجد المصرى، ومايا دياب، وحسن الرداد، وحمدى الميرغنى، وهالة فاخر، وسعد الصغير، وإنجى على، وأوس وأوس، وحسن عبد الفتاح، وبدرية طلبة، وهى من تأليف محمد عز، وإخراج أشرف زكى.
يُذكر أن آخر أعمال اللبنانية مايا دياب أغنية "يابا يابا"، والتى طرحتها على قناتها الرسمية بموقع "يوتيوب"، بعدما صورتها على طريقة الفيديو كليب، وهى من كلمات مؤمن راجح، ألحان وتوزيع مودير منير، والكليب من إخراج كريستال يونس.
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