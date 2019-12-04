شكرا لقرائتكم خبر عن ضرب النار سيد الموقف.. شوف دانيال كريج ورامى مالك فى تريلر No Time To Die والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أظهر التريلر الرسمي لـ الجزء الأخير لـ سلسلة أفلام جيمس بوند، الذى سيطرح تحت اسم No Time To Die، مطاردات، وأكشن جديد من نوعه، وذلك من قبل بطل الفيلم الممثل العالمى دانيال جريج، بالإضافة إلى ظهور الممثل المصرى العالمى رامى مالك.

فيلم No Time to Die من المقرر أن يصل لـ دور العرض حول العالم في 8 أبريل من العام المقبل 2020، وطرح التريلر الرسمي للفيلم على الحساب الرسمي لسلسلة الأفلام James Bond 007.

فيلم No Time to Die من بطولة أنا دي أرماس، دانيال كريج، ليا سيدوكس، رامي مالك، رالف فاينز، كريستوف والتز، نعومي هاريس، بيلي ماجنوسن، جيفري رايت، بن ويشاو، لاشانا لينش، روري كينير، ديفيد دينسيك، احمد بكير، لورديس فابريس.

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ويدور الفيلم الجديد بعد ترك Bond الخدمة النشطة ويتمتع بحياة هادئة في جامايكا، ولكن هدوء حياته لا يدوم طويلا، حيث يحضر صديقه القديم فيليكس ليتر من وكالة الاستخبارات المركزية طلب المساعدة، ومن ثم تبين أن مهمة إنقاذ عالِم مخطوف كانت أكثر خيانةً مما كان متوقعًا، مما أدى إلى وصول بوند إلى شرير غامض مسلح بتكنولوجيا جديدة خطيرة.

فيم No Time to Die من إخراج كاري جوجي فوكوناجا، الذى شارك في التأليف جنبا إىل جنب مع نيل بورفيس، روبرت واد، سكوت ز. بيرنز، فيبي والر – بريدج، إيان فليمنج.

يذكر أن فيلم جيمس بوند 25 يعتبر آخر فيلم فى سلسلة جيمس بوند الذى يقوم ببطولتها دانيال كريج بعدما حققت السلسلة الذى يقوم ببطولتها أعلى الإيرادات فى تاريخ السلسة الشهيرة، كما انضم للجزء المنتظر الممثل لأبوين مصريين رامى مالك الذى فاز بالأوسكار الأخيرة.