شكرا لقرائتكم خبر عن عرض فيلم "يوم للستات" فى مهرجان مراكش بحضور يسرا وكاملة أبو ذكرى.. اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعرض مساء اليوم الأربعاء المهرجان الدولي للفيلم في مراكش الفيلم المصري "يوم للستات " للمخرجة كاملة أبو ذكري ضمن احتفالية السينما المصرية بالدورة الـ 18 من المهرجان السينمائي، الذي انطلق يوم 29 نوفمبر المنصرم، حيث تحل السينما الأسترالية ضيف شرف المهرجان ويكرم المهرجان هذا العام الممثل والمخرج الأمريكي روبرت ريدفورد، حيث من المقرر أن تحضر الفيلم كلا من الفنان يسرا والمخرجة كاملة أبو ذكرى .

"يوم للستات" بطولة إلهام شاهين، نيللى كريم، ناهد السباعى، هالة صدقى، رجاء حسين، وشيماء سيف، إضافة إلى النجوم محمود حميدة، فاروق الفيشاوى، أحمد الفيشاوى، إياد نصار وأحمد داوود، إخراج كاملة أبو ذكرى، تأليف هناء عطية، وتدور قصته داخل حى شعبى بالقاهرة، إذ يخصص مركز الشباب يومًا خاصًا لنساء الحى فى حمام السباحة، ومع إقبال النساء والفتيات على استخدام حمام السباحة، تتوالى سلسلة من الأحداث التى تغير نظرتهن لأنفسهن وللحياة كلها.