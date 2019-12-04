شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. شاهد 5 لوكات لـ أمير كرارة قبل حلاقة شنبه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - باشا مصر هو لقب أطلقه جمهور ومحبى مسلسل "كلبش"، على بطل العمل أمير كرارة، والذى ظهر بالشنب لمدة 3 سنوات منذ عام 2017 مع بداية إنطلاق الجزء الأول من مسلسل "كلبش" ثم بعدها قدم الجزأين الثانى والثالث من المسلسل نفسه.

النجم أمير كرارة، الذى أعتاد أن يغير من مظهره و اللوك الذى يظهر به لجمهوره فهو دائم التغير و التنوع، ولذلك أصبح شنب كرارة موضة للكثير من الشباب.

وقبل أن يعتاد الجمهور على مظهر أمير كرارة بالشنب فى كلبش، ظهر كرارة بأكثر من لوك فى مسلسلاته وأفلامه، حيث ظهر مرة بشنب و ذقن فى فيلم كازابلانكا، ومرة ثانية بلوك أخر فى مسلسل الطبال حيث ظهر بشعر "كارية" ، أما فى مسلسل طرف ثالث ظهر بشعر طويل منسدل على ظهره، كما أختلف "لوك" كرارة فى مسلسل حوارى بوخاريست.



أمير كرارة فى طرف ثالث

وبعد تعود الجمهور على مظهر أمير كرارة بالشنب فى " كلبش"، ظهر النجم أمير كرارة بلوك جديد فى أول أيام تصوير مسلسله الجديد "الاختيار – أحمد المنسى"، المقرر عرضه فى رمضان المقبل، من إنتاج شركة سينرجى، وتأليف باهر دويدار، وإخراج بيتر ميمى.



أمير كرارة بالشنب و الذقن

وتخلى كرارة عن "شنبه" الذى تمسك به منذ مسلسل "كلبش"، الذى تم عرض الجزء الأول منه في رمضان 2017، و‌الجزء الثاني في رمضان 2018، و‌الجزء الثالث في رمضان 2019.

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أمير كرارة بالشنب

مسلسل "الاختيار" يتناول لأول مرة فى الدراما المصرية، حياة أحمد صابر المنسى قائد الكتيبة 103 صاعقة، الذى استشهد فى كمين "مربع البرث"، بمدينة رفح المصرية عام 2017، أثناء التصدى لهجوم إرهابى فى سيناء، على أن يُظهر العمل العديد من الجوانب الاجتماعية والإنسانية فى حياة البطل الراحل.



أمير كرارة بشعر طويل فى حوارى بوخاريست

مسلسل "الاختيار" بطولة أمير كرارة، أحمد العوضى، وتأليف باهر دويدار، وإخراج بيتر ميمى فى رابع تعاون بينهما فى الدراما بعد ثلاثية كلبش الذين قدموها سوياً، من إنتاج شركة "سينرجى ".



أمير كرارة فى الطبال



أمير كرارة بعد حلق شنبه