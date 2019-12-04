شكرا لقرائتكم خبر عن ميريام فارس متمنية الشفاء لتركى آل شيخ: شخص ملئ بالإرادة والنشاط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تمنت الفنانة ميريام فارس، بالشفاء العاجل للمستشار تركى آل شيخ رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية.

وكتبت ميريام فارس، عبر حسابها على تويتر، قائلة: "بتمنا لك الشفاء العاجل لا نه الصحة أهم شى بالدنيا واكيد هالمرحلة رح تمرق على خير لأنك شخص ملىء بالإرادة والنشاط والإيجابية والى اللقاء القريب فى 18 الشهر".

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ميريام فارس

وغادر المستشار تركى آل شيخ رئيس هيئة الترفيه المملكة العربية السعودية للعلاج، حيث يعاني من نزيف متقطع تسبب فى عدم النوم بشكل كافى، فضلا عن ضعف في ضخ الدم لمنطقة الساقين والقدم، بالإضافة إلى متابعة حالة الورم فى الرأس الذى يقع قريبا من الغدة، حيث قرر فريق الأطباء عدم التدخل الجراحى في الفترة الحالية، واكتفوا بالعلاج لحين تحسن الحالة، ويشرف على علاج المستشار فريق طبى من أوروبا وأمريكا.

وتأخر سفر تركى آل الشيخ لفترة كبيرة بسبب انشغاله فى التجهيز والإشراف على موسم الرياض وفعاليات هيئة الترفيه، والذى نال إشادات كبيرة من الشعب السعودى، كما قدم موسم الرياض العديد من فاعلياته المميزة سواء من الحفلات الغنائية والعروض المسرحية وخلافه.