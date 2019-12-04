شكرا لقرائتكم خبر عن نمبر 1.. تفاصيل حصول محمد رمضان على لقب الأكثر جماهيرية فى أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حصل النجم محمد رمضان، على جائزة النجم الأكثر جماهيرية فى القارة السمراء افريقيا، فى حفل "أفريما ميوزيك أوورد".

وأدى رمضان أغنيته الشهيرة "مافيا" خلال فعاليات الحفل، وأدى الرقصة الشهيرة التى انتشرت بصورة كبيرة مع انتشار الأغنية.

ونشر رمضان فيديو من فعاليات الحفل عبر حسابه بانستجرام، وعلق:"من حفل أفريما ميوزيك أوورد بعد حصولى على جائزة النجم الأكثر جماهيرية في قارة أفريقيا".

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وكان محمد رمضان، قد كشف عن تسجيله دويتو مع المغنى النيجيري دامى، خلال تواجده فى نيجيريا.

ونشر الفنان محمد رمضان، فيديو يجمعه مع المغنى النيجيرى دامى أثناء غنائهما، وعلق قائلاً: "في لاجوس نفس اليوم اللي الحمد لله استلمت فيه جائزة المُغني الأكثر جماهيرية في أفريقيا من أفريما أوردز.. زورت صديقي المُغني النيجيري دامي، وسبحان الله حصل برق ورعد غير طبيعي ودي حاجة مابتحصلش كتير في لاجوس".