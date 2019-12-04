شكرا لقرائتكم خبر عن علاقة حب تجمعه بفتاة يونانية .. أحمد جمال يطرح " قصاد عيونى " والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرح المطرب أحمد جمال كليب جديدا بعنوان "قصاد عيوني" من ألبومه الجديد، والذى لم يستقر على اسمه حتى الآن، وهي من كلمات أمير طعيمة، وألحان مدين، وتوزيع وميكس أحمد عبد السلام، وماستر أمير محروس، ومن إخراج اليونانى شريف فرنسيس.

وتدور فكرة الكليب عن علاقة حب جديدة جمعت المطرب أحمد جمال بفتاة يونانية جميلة، وبريئة، وعفوية، وتبلغ من العمر 19 عاما، التقى بها عن طريق الصدفة، في إحدى المقابلات ولكنه مع هذا الحب ليس مدركا لهذا الأمر، ويعيش حالة من الغموض والخيال.



أحمد جمال

ويتعاون جمال فى ألبومه الجديد مع عدد كبير من الشعراء والموزعين والملحنين، فمن الشعراء أمير طعيمة، ونور الدين محمد، وجمال الخولى، ومحمد عاطف، أما الملحنون منهم عزيز الشافعى، وأحمد زعيم، ومدين، وباقى الأغانى من ألحانه، أما التوزيع فيتعاون مع أحمد إبراهيم وتوما، واستغرق تحضير الألبوم ما يقرب من عام ونصف العام.

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أحمد جمال

وأحيا أحمد جمال حفلا غنائيا ضمن جمال فعاليات مهرجان محكى القلعة الدولى للموسيقى والغناء في شهر أغسطس الماضي.

أحمد جمال