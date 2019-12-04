"أحمل حبًا لكل الناس".. محمد جمعة يحتفل بعيد ميلاده

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

احتفل الفنان محمد جمعة، بعيد ميلاده، الذي يوافق 4 ديسمبر، وذلك عبر حسابه الرسمي بموقع فيسبوك.

وعلق الفنان الشاب: "في مثل هذا اليوم، وصلت إلى هذه الحياة، أحمل حبا لكل الناس".

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"جمعة" حقق نجاحا ملحوظا في أدوار قدمها بالسينما والمسرح والتليفزيون، وشارك في بطولة العديد من الأعمال من بينها مسلسل "ممالك النار" الذي يعرض حاليا.

كما شارك في عدد من الأعمال الهامة من بينها "الممر"، "أبو عمر المصري"، "شبر مية"، وحققت شخصية "عم ضيا" التي قدمها ضمن أحداث مسلسل "الوصية" في رمضان 2018، نجاحا كبيرا.