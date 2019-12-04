فيلم الممر ضيف شرف المعرض الفني للنماذج المصغرة.. في الهناجر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عاطف

ينظم جروب النماذج المصغرة ipms في مركز الهناجر بدار الأوبرا المصرية، معرضه السنوي الثالث للنماذج المصغرة في الفترة من 10إلي 15 ديسمبر الجاري.

ويقول حسين القيسي مؤسس المجموعة أن المعرض يشارك فيه أكثر من ٣٠ فنان بأكتر من 200 عمل متنوع.

مشيرا إلى أنه تم إنشاء المجموعة عام ٢٠١٣ وبدأت بمجهودات بسيطة وبعدد ٤ فنانين فقط ووضعت المجموعة ضمن أهدافها النشر والتوعية حول هواية تصنيع النماذج المصغرة في مصر بمختلف انواعها، من خلال وسائل التواصل الاجتماعي والوسائل الإعلامية

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وأضاف: بدأت فكرة المجموعة في الانتشار ووصل عدد الفنانين المشاركين بها إلي أكثر من 30 فنان وعدد المتابعين لها علي وسائل التواصل الاجتماعي الي اكثر من ١٠،٠٠٠ شخص خلال الأعوام الماضية.

وأكمل: تعددت أنشطة المجموعة و شملت تنظيم معرض سنوي للنماذج المصغرة تحت اسم Egyhobby ويعتبر المعرض الأول من نوعه في مصر والعالم العربي وشارك به فنانين من مختلف محافظات مصر ومن دول عربية شقيقة.

وأضاف القيسي أن المجموعة تسعي لتنظيم دورات تدريبة وورش عمل لتعليم ونشر الهواية مع توفير كافة الخامات والمعدات المطلوبة لبدء ممارسة هواية النماذج المصغرة، وتنسق المجموعة مجهوداتها مع بعض الجهات القائمة بتنفيذ افلام تسجيلية وتاريخية لتصوير تفاصيل بعض الاحداث التاريخية مثل المعارك الفاصلة بحرب اكتوبر المجيدة من خلال استخدام النماذج المصغرة و دمجها مع الجرافيكس للوصول الي اعلي درجات الدقة في التصوير السينمائي.

وأشار إلى أن المفاجأه هذا العام في المعرض عبارة عن نموذج عن المشهد الأخير من فيلم الممر الذي تم تنفيذه عن طريق فنانين المجموعة.