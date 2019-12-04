محمد حماقي ينعى شعبان عبدالرحيم

محمد اسماعيل - القاهرة - نعى الفنان محمد حماقي، عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر، المطرب الشعبي شعبان عبدالرحيم، الذي وافته المنية أمس الثلاثاء، بعد إصابته بأزمة قلبية.

وعلق: "البقاء لله في وفاة الفنان شعبان عبدالرحيم، ربنا يرحمه ويسكنه فسيح جناته".

شعبان عبدالرحيم رحل عن عالمنا أمس الثلاثاء، عن عمر يناهز 62 عاما، بعد تعرضه لأزمة قلبية، وشيع جثمانه عصر أمس من مسجد السيدة نفيسة، بحضور جمهوره وأقاربه وعدد من الفنانين، من بينهم نقيب الممثلين أشرف زكي، والمطرب الشعبي عبدالباسط حمودة.