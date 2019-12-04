الليلة.. نجلاء بدر ضيفة "بحب السيما" على ميجا إف إم

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:
تحل الفنانة نجلاء بدر، مساء الليلة، ضيفة على برنامج "بحب السيما"، على إذاعة ميجا إف إم.
البرنامج يقدمه المذيع شريف نور الدين، من السادسة وحتى الثامنة مساءً، وتتحدث "نجلاء" عن أحدث أعمالها، وعن جديدها خلال الفترة القادمة.
يذكر أن نجلاء بدر شاركت في بطولة مسلسل "شبر مية"، وهو من بطولة أحمد السعدني، محمد جمعة، ندى موسى، محمد علي رزق، حنان سليمان، مراد مكرم.
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