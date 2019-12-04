بالصور| افتتاح "الإسكندرية المسرحي".. "النبوي" يهدي تكريمه لوالديه وداوود حسين يتذكر "أردش"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

انطلقت الدورة الأولى من مهرجان الإسكندرية المسرحي العربي للمعاهد والكليات المتخصصة على خشبة المسرح الكبير بمكتبة الإسكندرية.

شهد الحفل حضور مجموعة من رموز الفن في مصر والعالم العربي، وكان على رأسهم وزير الثقافة د. إيناس عبدالدايم، د. أشرف زكي رئيس أكاديمية الفنون ومؤسس المهرجان، د. علاء عبدالعزيز سليمان رئيس المهرجان، بجانب د. مصطفى الفقى مدير مكتبة الإسكندرية.

بدأ حفل الافتتاح الذي أخرجه سامح بسيوني، بالسلام الوطني ثم عرض مسرحي استعراضي بعنوان "الرحلة" من إخراج محمود متولي ومحيي الدين يحيى، وتدور أحداثه خلال خمس لوحات عن الحلم وكيفية تحقيقه.

وتم تقديم فقرة موسيقية غنائية، ثم عرض فيلم عن المكرمين في الدورة من إخراج روماني خيري، وتناول الفيلم حديثا مع المكرمين عن مسيرتهم الفنية خاصة في عالم المسرح.

من جانبه، رحب مدير المهرجان محمد عبدالوهاب بالحضور متمنيا أن يصبح المهرجان نقطة بداية للحوار المتبادل بين الفنانين المتخصصين في كل أنحاء الوطن العربي.

وأشار د. علاء عبد العزيز سليمان رئيس المهرجان أن الهدف من إقامة هذا الحدث الفني جاء تأكيدا لقيمة العلم وارتباطه بالفن، ولذلك كان يجب أن تقيمه أكاديمية الفنون والمعهد العالي للفنون المسرحية نظرا لتاريخهما الطويل ودورهما الرائد في مجال الفن في مصر والعالم العربي الذي حتم أن ينطلق المهرجان منهما.

وأضاف "عبد العزيز" أن اختيار مدينة الإسكندرية لإقامة المهرجان جاء رغبة في دعم فرع المعهد العالي للفنون المسرحية هناك، كما وجه "عبدالعزيز" الشكر لوزيرة الثقافة و د.أشرف زكي رئيس أكاديمية الفنون لدعم الكامل للمهرجان حتى يخرج إلى النور، بجانب توجيه الشكر لمدير مكتبة الإسكندرية مصطفى الفقي على توفير السبل المختلفة لدعم المهرجان.

وعبر د. أشرف زكي عن شكره لمدير مكتبة الإسكندرية د. مصطفى الفقي لتعاونه وتشجيعه الدائم والمستمر لدعم المهرجان، وطلب منه إلقاء كلمة على المسرح، والذى بدوره أشار إلى المجهود الذي تبذله وزيرة الثقافة د. إيناس عبدالدايم و د. أشرف زكي لنشر الثقافة وإنجاح المهرجان، كما وجه شكره للحضور من الفنانين، على رأسهم جلال الشرقاوى ومحمد صبحي.

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وأشار "الفقي" إلى أن المسرح هو أبو الفنون، ودائما تكون هناك علاقة وطيدة بينه وبين السياسة لأن الفن يعد صناعة للحياة وبه يتم محاربة الإرهاب وهدم التطرف.

وخلال كلمتها التي ألقتها وجهت وزيرة الثقافة د. إيناس عبدالدايم تهنئتها لطلاب أكاديمية الفنون على انطلاق المهرجان، كما وجهت شكرها لكل من شارك في دعم وتنظيم المهرجان حتى خرج إلى النور.

كرم المهرجان مجموعة من الفنانين، وهم: جلال الشرقاوي، محمد صبحي، خالد النبوي، الكويتي داوود حسين، د. حسن عطية أستاذ الدراما بأكاديمية الفنون، د. عصام الكردي رئيس جامعة الإسكندرية.

وأثناء لحظة تكريمه أهدى خالد النبوى تكريمه إلى روح أبيه وأمه، بجانب شكره لأساتذته في المعهد العالي للفنون المسرحية وعلى رأسهم جلال الشرقاوي، كما وجه تحية لأهل الإسكندرية ولروح الراحل عبدالمنعم مدبولي الذي تعلم منه الكثير.

بينما عبر الكويتي داوود حسين عن سعادته بهذا التكريم مؤكدا أنه يحمل بقلبه حبا كبيرا لمصر، مشيرا أنه اكتسب خبرات كثيرة على يد أساتذة كبار على رأسهم د. سيد خطاب، د. سعد أردش، د. أحمد عبدالحليم.

وعندما حانت لحظة تكريم أستاذ الدراما بأكاديمية الفنون د. حسن عطية قامت وزيرة الثقافة د. إيناس عبدالدايم و د. أشرف زكي ود. علاء عبدالعزيز بالنزول من على خشبة المسرح والوقوف بجانب "عطية" وسط الجمهور وتسليمه التكريم في مكانه نظرا لحالته الصحية.

واختتمت فعاليات الحفل الافتتاحي بصورة تذكارية لأعضاء لجنة التحكيم الدولية التى ترأسها د. سميرة محسن، وتضم في عضويتها السوري جمال سليمان، الفنان إياد نصار والفنان منذر رياحنة، المخرج محمد سامي، لقاء الخميسي، مهندس الديكور أحمد عبدالعزيز، بجانب الناقدة العمانية عزة القصابي والكويتى فهد السليم.

جدير بالذكر أن المهرجان يقام تحت رعاية وزارة الثقافة وبدعم من الهيئة العربية للمسرح، وأسسه د. أشرف زكي، ويرأسه د. علاء عبد العزيز سليمان، ويديره الفنان الشاب محمد عبدالوهاب.