إعلامية مصرية تسخر من وفاة شعبان عبد الرحيم “خلي السيسي ينفعك ”.. ونجيب ساويرس يعلق

موجة غضب كبيرة اثارتها الإعلامية المصرية آيات عرابي بعد تغريدة نشرتها عبر حسابها على موقع ” تويتر ” تسخر فيها من وفاة الفنان المصري شعبان عبد الرحيم الذي رحل أمس الثلاثاء بعد صراع مع المرض .

ووفقا للتغريدة المثيرة للجدل كتبت ايات عرابي قالت فيها “هلاك شعبان عبد الرحيم صاحب أغنية (بنحبك يا سيسي) خليه ينفعك !! “.

وتلقت التغريدة ردود فعل غاضبة من عرابي بعد شماتتها في الموت منها رد رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس الذي كتب: “فيه وساخة أكتر من كده : لا شماتة فى الموت يا …. عديمة الأخلاق و التربية !”.

وكتب الفنان المصري صلاح عبد الله قائلا: “شفتها صدفة وياريتني ماشفتها،وقلت أشوف الردود والحمدلله شفتها.. إنتي مش مننا ياآيات..مش إحنا اللي نشمت في الأموات.. حتى شوفي التعليقات..مابحبش الكُره لكن بكرهك ياآيات”.