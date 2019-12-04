بالفيديو: إعلامي مصري يكشف سر بكاء أصالة على المسرح في حفلها الأخير بموسم الرياض

أعلن الإعلامي المصري، تامر أمين، عن خبر انفصال الفنانة أصالة نصري عن زوجها المخرج طارق العريان.

وقال أمين، أمس الثلاثاء، إن الأزمة التي تمر بها أصالة حاليا، وهي انفصالها عن زوجها، كانت سببا رئيسيا في بكائها على مسرح موسم الرياض في المملكة، خاصة عندما قامت بغناء أغنية “ذاك الغبي”.

وشاركت الإعلامية، هبة الأباصيرى، تامر أمين في تقديم حلقة برنامجه “آخر النهار” الذي يعرض على قناة “النهار”، والتي قالت عن أصالة إنها صديقتها، وتتمنى أن تمر المحنة، التي تؤثر على نفسيتها، على خير، ليرد أمين ويقول إنها انفصلت.

وتابع الإعلامي المصري: “في النهاية ما نقوله ربنا يهدي النفوس، ولو في إمكانية لعودتهما ياريت، ولو كان الانفصال خير لهما يبقى خلاص”، مطالبا هبة الأباصيري بعدم التحيز لأصالة والوقوف بجانبها دون معرفة تفاصيل الأزمة.

وانتشرت الإشاعات في الفترة الأخيرة حول انفصال الفنانة السورية أصالة عن زوجها المخرج المصري طارق العريان، لكن رد البعض بأن الطلاق مجرد إشاعة، وهناك بعض الخلافات العائلية.