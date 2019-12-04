بالفيديو: إعلامي خليجي يفاجئ الجميع بغضبه والتدخين على الهواء

أحدث الإعلامي الكويتي محمد جعفر ضجة كبيرة جداً في أوساط متابعي عدد من الحسابات الناشطة على تطبيق “إنستغرام”.
وجاء هذا بعد انتشار فيديو سجل خلال حلقة من برنامجه “وسع صدرك” الذي يقدمه على شاشة قناة “الشاهد” الكويتية.
وفاجأ الجميع بإعلان رغبته في التدخين على الهواء مشيراً إلى أن لا شيء يمنع ذلك. ولفت إلى أن تلفزيون الكويت يسمح بهذا.
وأضاف أنه لا يمكنه الامتناع عن التدخين لأن النيكوتين يسير في دمه. وأعرب عن عدم اهتمامه باحتمال تعرضه للانتقادات من خلال الإشارة إلى أنه يشكل مثالاً سيئاً. وقال: “تقولون تعطي قدوة سيئاً، إيه أنا بعطي قدوة سيئة”.
وبدا أنه يشعر بالتوتر والغضب وخصوصاً بعد خسارة منتخب بلده أمام المنتخب البحريني ضمن مبارياتالجولة الثالثة لدور المجموعات من “خليجي 24”.
واثار المقطع المصور جدلاً كبيراً في أوساط المتابعين وتعرض المذيع على إثر ذلك لموجة واسعة من السخرية والانتقادات.
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