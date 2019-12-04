بعد اعتذاره عن حفل الرياض.. مي العيدان تهاجم كاظم الساهر

أثارت الإعلامية مي العيدان جدلًا كبيرًا، بالتعليق على إلغاء الفنان كاظم الساهر حفله في موسم الرياض.

وكذبت ” العيدان ” كاظم الساهر، بشأن السبب الذي دفعه لإلغاء حفله في موسم الرياض، حيث قال إنه تضامن مع الأحداث الجارية في العراق حاليًا.

وقالت العيدان، عبر حسابها الرسمي على موقع ”إنستغرام“:زين، الحمد الله طلع عندك إحساس.. ليش ما تقول الصح إنك ما تقدر تحضر عشان الأزمة القطرية اللي صار لها أكثر من 3 سنوات مو لأنه العراق يمر بأزمة، مو من الثمانينيات والعراق ما تخلص أزماته، حربان، وموت، وكيماوي، وحصار، وإرهاب ، وزرقاوي، وزفتاوي، وتفجيرات يومية.

وتابعت : كل يوم يموت العشرات غير أزمات الكهرباء والماديات والوظائف، خلك مرة واحدة بعمرك صريحًا لا تلف ولا تدور لأنها مكشوفة وحدها.. لو فيك خير سوي حفلة في العراق وحط ريعها لأولاد الشهداء، بس أدري ما تسويها يا قيصر بدون عرش“.