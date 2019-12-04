بالفيديو: لجين عمران تحدث ضجة بما قالته عن العصمة في الزواج

أشعل تعليق لجين عمران على عصمة المرأة في الزواج ضجة كبيرة، خاصة بعد تغريدتها الأخيرة عبر “تويتر”، والتي تبعت تعليقها في برنامجها “مسايا لجين” على قناة SBS.

وتحدثت لجين عمران عن عصمة المرأة في الزواج ضمن برنامجها، بقولها إن البعض يسخر من المطالبة بمنح المرأة حق الطلاق، لأنها عاطفية وستتخذ هذا القرار سريعاً بدون عقلانية، مما يتسبب في انهيار العديد من الأسر.

ثم تابعت لجين عمران مناقشة الأمر من خلال حسابها على تويتر، وكتبت تغريدة قالت فيها: “برأيكم وين المشكلة.. إذا اشترطت المرأة أن تكون العصمة بيدها والزوج وافق.. والاثنين متفقين ومبسوطين وما عندهم أي مشكلة؟”، لتنهال عليها التعليقات ما بين مؤيد ومعارض.

بعض التعليقات أيدت وجهة النظر التي تتبناها الإعلامية السعودية مؤكدين أنها على حق، ولابد من تمكين المرأة ومنحها حق إنهاء العلاقة الزوجية بشكل آمن دون أن تخاف من رد فعل طائش من جانب الزوج أو من تعنته في تنفيذ طلبها بالطلاق.

بينما هاجمها آخرون واتهموها بأنها تخرق المحظور وتثير الجدل بتأييدها حق عصمة المرأة، لأن هذا من شأنه رفع حالات الطلاق بشكل غير مسبوق.