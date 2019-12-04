تركي آل الشيخ في تويتر: كل همي رضاكم وسعادتكم

كتب تركي آل شيخ رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية على حسابه على موقع التدوينات القصيرة " تويتر " رسالة لكل سعودي يقول فيها " إذا فيه شي اتمناه واتمنى تتأكدوا منه اني كل همي رضاكم وسعادتكم وإن كل سعودي يكون سعيد وماخذ فرصته في إثبات موهبته، سامحوني إذا مقصر لكن أعرفوا إن هدفي سعادتكم ".
حصلت تغريدة تركى آل شيخ على أكثر من عشرة آلاف إعجاب كذلك حصلت على أكثر
يذكر أن موسم الرياض ضم الكثير من الفعاليات الهامة والتى جذبت السياح من العديد من بقاع الأرض لحضورها، من بينهم حفلات لكبار نجوم الطرب في العالم كذلك الكثير من المسرحيات التي تستقبل المملكة العربية السعودية عرضها الأول عالميًا وهناك ايضًا مسرحيات عرضت من قبل في دول أخرى وحققت نجاح جماهيري كبير.
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