تركي آل الشيخ في تويتر: كل همي رضاكم وسعادتكم

كتب تركي آل شيخ رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية على حسابه على موقع التدوينات القصيرة " تويتر " رسالة لكل سعودي يقول فيها " إذا فيه شي اتمناه واتمنى تتأكدوا منه اني كل همي رضاكم وسعادتكم وإن كل سعودي يكون سعيد وماخذ فرصته في إثبات موهبته، سامحوني إذا مقصر لكن أعرفوا إن هدفي سعادتكم ".

حصلت تغريدة تركى آل شيخ على أكثر من عشرة آلاف إعجاب كذلك حصلت على أكثر

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من ثلاثة آلاف إعادة تغريد، من بينهم تغريدة المستشار محمد نافع والذي عبر فيها عن رأيه في تركى آل شيخ حيث قال " اللهم اشفي عبدك تركي آل شيخ شفاء لا يغادر سقمًا يارب العالمين "، كما أضاف في تغريدة أخرى قائلًا " حقيقة لا يمكن إنكارها النجاح العظيم الذي تحقق بموسم الرياض ووصول الزائرين أكثر من 8 مليون شخص من كل العالم لم يأتي من فراغ بل لخطط مدروسة ومجهود جبار لكل العاملين لهذا الموسم وأخص معالي تركي آل شيخ والذي عمل مجهود خرافي ليل نهار ومتابعة شخصية منه، شكرًا من اللب معالي تركي آل شيخ".

يذكر أن موسم الرياض ضم الكثير من الفعاليات الهامة والتى جذبت السياح من العديد من بقاع الأرض لحضورها، من بينهم حفلات لكبار نجوم الطرب في العالم كذلك الكثير من المسرحيات التي تستقبل المملكة العربية السعودية عرضها الأول عالميًا وهناك ايضًا مسرحيات عرضت من قبل في دول أخرى وحققت نجاح جماهيري كبير.