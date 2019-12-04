يشهد مسرح مركز الجيزة الثقافي، الليلة، انطلاق فعاليات لقاء شباب المخرجين "الدورة الثالثة"، في تمام الساعة السابعة مساءً، تحت رعاية الهيئة العامة لقصور الثقافة.

ومن المقرر أن يشهد الافتتاح تقديم العرض المسرحي "المتاهة" لقصر ثقافة الأنفوشى بالإسكندرية، من تأليف وإخراج سمير نصري، وتستمر الفعاليات حتي يوم 14 ديسمبر، بمشاركة 10 عروض مسرحية، من بينها ثلاثة عروض لمركز الجيزة الثقافي هي "إيزابيلا وثلاث سفن ومحتال" تأليف داريو فو، إعداد محمود

حسن ومن إخراج محمود حسنى، "غرفة منفردة" تأليف ألبير كامى وإخراج أحمد رجائي، "الخادمات" تأليف جان جنيه، إخراج نور إسماعيل.

كما يشارك فرع ثقافة بني سويف من خلال العرض المسرحي "إثبات العكس" تأليف أوليفير شاشيارى وإخراج محمد السيد، وعرض "البطة البرية" للمركز الثقافي بطنطا، تأليف هيرنك إبسن وإخراج محمد طلعت، وعرض "الثاقوب" لمركز ثقافة

بورسعيد، تأليف أحمد طنطاوي خضر وإخراج محمد عيسى، وعرض "ليلة القتلة" لفرع ثقافة الإسماعيلية، تأليف خوزيه تريانا وإخراج إسلام تمام، وأخيرًا فرع ثقافة الإسكندرية يقدم عرض "فرانكشتاين" لفرقة الأنفوشى تأليف وإخراج أشرف علي، و"لست أنت جارا" لفرقة الشاطبي تأليف عزيز نسين وإخراج نور القاضي.

جدير بالذكر أن "لقاء شباب المخرجين" الذي تنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة بدأ قبل عام ضمن إستراتيجية وزارة الثقافة للنهوض بمسرح الأقاليم واستنهاض همم شباب المبدعين وفقًا للرؤية التي تتبناها وزيرة الثقافة بهدف تقديم الطاقات الجديدة الواعدة وإثراء الحركة المسرحية.