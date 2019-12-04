TeN تعلن توقف البث بنهاية ديسمبر لهذا السبب

أعلنت إدارة قناة TeN عن توقفها عن البث بنهاية شهر ديسمبر 2019 لأسباب تمويلية وإعلانية بحتة، يأتي هذا القرار الصعب انطلاقاً من حرص القناة على الوفاء بالتزاماتها المالية تجاه موظفيها وتعاقداتها التشغيلية، واستباقاً لأي صعوبات مالية قد تواجهها القناة في المستقبل نتيجة ضعف الإعلانات على شاشة القناة.
عملت قناة TeN منذ تأسيسها في العام 2017 في مناخ إعلامي إيجابي، منحها هامشاً واسعاً من الحرية التحريرية والفنية، وساعدها على تقديم مختلف وجهات النظر في مختلف القضايا التي تهم المشاهد المصري والعربي على حد سواء.
وتود إدارة القناة أن تستغل هذه
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