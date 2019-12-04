شاهد.. أصالة تشيد بأحدث ألبومات نوال الكويتية

عبرت المطربة أصالة نصري عن إعجابها الشديد بألبوم المطربة نوال الكويتية الجديد "الحنين"، والتي طرحته مؤخرًا، ووصفته بالفن الراقي والمتقن، وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع التدوينات العالمي "تويتر".

واختصت أصالة أغنية "عناد فيك" ضمن ألبوم الحنين بالإشادة، فقالت: "صباح الفنّ والإتقان والجمال والرقيّ.. نوال الكويتيّه الحسّاسه المُبدعه جنّنتنا بهالألبوم.. واليوم مزاجي هالأغنيه".

يذكر أن أغنية "عناد فيك" طرحتها نوال الكويتية ضمن الألبوم الجديد عبر موقع "يوتيوب"، منتصف نوفمبر الماضي،من كلمات خالد العوض، الحان ناصر الصالح، توزيع مدحت خميس.

التدوينات العالمي "تويتر".واختصت أصالة أغنية "عناد فيك" ضمن ألبوم الحنين بالإشادة، فقالت: "صباح الفنّ والإتقان والجمال والرقيّ.. نوال الكويتيّه الحسّاسه المُبدعه جنّنتنا بهالألبوم.. واليوم مزاجي هالأغنيه".يذكر أن أغنية "عناد فيك" طرحتها نوال الكويتية ضمن الألبوم الجديد عبر موقع "يوتيوب"، منتصف نوفمبر الماضي،من كلمات خالد العوض، الحان ناصر الصالح، توزيع مدحت خميس.

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