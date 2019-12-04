تراند اليوم : بدرية طلبة شتمت متابعة علي السوشيال ميديا لعيون إلهام شاهين- صورة

نشرت الفنانة إلهام شاهين صورا جديدة لها عبر حسابها على Instagram، وذلك على هامش مشاركتها في الدورة الثامنة عشرة من المهرجان الدولي للفيلم بمراكش، والتي تستمر حتى السابع من ديسمبر الجاري.

من جانبها، علّقت الفنانة بدرية طلبة على الصور كاتبة “ما شاء الله”، لكن إحدى المتابعات استفزتها بسخريتها من التعليق، كاتبة: “بذمتك يا بدرية ما شاء الله!.. ما شاء الله على ايه.. ضحكتيني ضحك والله العظيم”.

انفعلت بدرية على المتابعة، كاتبة: “حبيبتي أولا محدش يتريق على ذكر الله، ثانيا الطبيعي لما تشوفي حاجة حلوة تقولي ما شاء الله، والأستاذة إلهام ما شاء الله نجمة جميلة بنحبها وبنحترمها، ثالثا الضحك من غير سبب قلة أدب وأنتي…. والأهم من كل ده أنا أقول اللي عايزاه لأصحابي وزمايلي أنتي ملكيش دعوة أقول إيه ولمين طالما مش عاجبك حالنا بتتابعينا ليه يا متطفلة يا مريضة يا حاقدة”.

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يشار إلى أن بدرية طلبة، تشارك انتصار، وحمدي الوزير في بطولة مسرحية “ريا وسكينة” التي تعرض على مسرح تياترو النيل، بالإسكندرية.

مسرحية “ريا وسكينة” من تأليف مصطفى سالم، وإخراج حسام الدين صلاح، ومن إنتاج شركة “هاي موكا”.