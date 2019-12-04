جان يامان يكتب نهايته بيده بسبب تصريحاته وغروره وتصرفاته الطائشة

شغل الممثل التركي جان يامان بطل مسلسل "طائر الصباح" الأسبوع الماضي الصحافة التركية بتصريحاته، التي عكست حالة من الغرور وصل إليها الممثل، فبات يستخف بزملائه، ومنهم زميلته ديميت أوزديمير التي شاركته المسلسل، كما أنّه قلل من شأن زميله كيفانش تاتليتوغ، ووصل به الأمر إلى التعامل مع مذيعة استضافته بطريقة مهينة، الأمر الذي دفع بمنتج مسلسله الجديد فاروق تورغوت إلى تأجيل العمل بسبب الفضائح التي أثارها الممثل.

وكان جان قد أثار​ جدلاً كبيراً خلال استضافته في برنامج اسباني، بعد أن سألته المذيعة "كيف يمكنك أن تثبت لنا أنك اتيت من هذه العالم؟" ، ليرد عليها جان بشكل وقح قائلاً: "لنذهب للغرفة الخلفية كي اثبت لك".

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الجواب عرّض جان للانتقادات في تركيا، وفي اسبانيا التي زارها وحظي باستقبال حاشد فيها.

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وكان يامان قد زار "اسرائيل" مؤخرا من اجل تصوير اعلان عطور اسرائيلية، مقابل مليون ونصف دولار أميركي، الأمر الذي عرّضه لإنتقادات كثيرة، وطالب الجمهور التركي بمقاطعة أعماله.

المنتج فاروق تورغوت، وبالتزامن مع الحملة التي تواجه جان، أعلن أنه قرر تأجيل المسلسل الذي كان يجهزه له من شهر مارس الى شهر سبتمبر بسبب بعض المشاكل التي سببها الممثل.

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وتابع فاروق "جان تجاوز الحدود في اسبانيا. لن يحدث مثل هذا بعد الآن وقد تم منعه من الإدلاء بتصريحات حتى سبتمبر".

وتابع "الآن هو في قبرص ليبتعد عن كل شيء وعند عودته سيذهب لعطلة اخرى طويلة. وسينتقل من منزله لمكان بعيد عن الأنظار، وبعد انهائه الخدمة العسكرية سيذهب الى ايطاليا ليصبح مقدم برنامج Survivor هناك".