رسمياً: انفصال أصالة وطارق العريان

أكّد الإعلامي المصري تامر أمين خبر انفصال الفنانة أصالة عن زوجها المخرج طارق العريان، في برنامجه "آخر النهار" على قناة "النهار".

وقال تامر "في النهاية نقول ربنا يهدّي النفوس، ولو هناك إمكانية لعودتهما ندعو لهما بالتوفيق. ولو كان الانفصال خير لهما يبقى خلاص".

ويأتي هذا التأكيد، بعد سلسلة أخبار عن انفصال الثنائي، اللذين يلتزمان الصمت، رغم الشائعات التي تحدّثت عن انفصالهما بسبب خيانة طارق لأصالة مع فنانة شابة.

يذكر أن أصالة تعاني من ظروف عائلية صعبة منذ فترة طويلة، وهي شبه منفصلة عن زوجها المخرج طارق العريان، بعد اكتشافها خيانته لها مع ممثلة شابة، وقد طلبت منه الطلاق إلا أنّه لا يزال مصراً على استكمال حياتهما الزوجيّة رغم رفض أصالة العودة إليه.

وكانت الفنانة قد اعترفت بوجود مشاكل مع زوجها، لكنها طلبت من الجميع احترام مشاعرها، وأكدت أن الخلافات في طريقها للزوال، وألمحت لوجود خلافات بسبب انشغالها عن زوجها بالسفر لإحياء الحفلات الفنية، بينما رفض طارق العريان الحديث عن الأزمة واكتفى بنفي شائعة تورطه في علاقة عاطفية مع فنانة شابة، مؤكدا ان مثل هذه الشائعات يتكرر كل فترة ولا يستحق الرد.

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وكانت أصالة قد نشرت مؤخراً صورة لها وهي تغني وأرفقتها بخواطر جاء فيها: هنا أحيا ... أشعر بوجودي ، بأهميّة ما أملك ... يصبح لكياني معنى، وهنا أكون معزوفة أفضفض وأُعبّر وأشكو وأضحك وأرى حتّى الهموم تحنو عليّ، يدقّ قلبي وتتسارع دقّاته، وتتفتّح في حنجرتي وروداً أراها، وتتراقص الدّنيا ألماً وزهواً.

وتابعت: نظرات مكسورة حزينة حولي، تتحوّل لبريق ترى في الأمل نجاة، فلا حزن يدوم إنّ كانت الموسيقى رفيقة درب، ولا همّ يقتل إنّ كانت الأغنية تروي تفاصيله، أغنياتي جزء منّ حكايتي، ولمّ تنته الحكاية.

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