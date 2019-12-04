تعرف على الساعات الأخيرة في حياة شعبان عبد الرحيم

كان الفنان الراحل شعبان عبدالرحيم يعاني من كسر في قدمه منذ شهر، بسبب انزلاقه على الأرض في المنزل؛ مما تسبب في كسر بقدمه وتركيب شرائح فيها، وهو ما كان سبباً في ظهوره في حفله الغنائي الأخير في السعودية ضمن حفلات موسم الرياض وهو يغني على كرسي متحرك.
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وفي الأيام الأخيرة الماضية تعرض شعبان لوعكة صحية شديدة، نقل على إثرها إلى مستشفى المعادي العسكري، ودخل إلى غرفة العناية المركزة، ولقد كان يعاني أيضاً إلى جانب إصابة قدمه، من الالتهاب الرئوي، وكانت حالته جيدة حتى الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، ولكن ابنه عصام كان قد تلقى اتصالاً من المستشفى يطلبون منه المجيء صباح اليوم، ولم يكن حينها قد تُوفي الأب، ولكن بعدها بقليل وفي تمام الساعة الثانية عشرة ظهراً، تلقى الأبناء خبر وفاة الأب؛ حيث دخلوا في حالة من الانهيار والبكاء على رحيل الوالد.
ووصل عدوية وعصام شعبان عبدالرحيم، إلى مستشفى المعادي العسكري، لاستلام الجثمان، ودفنه في المدافن التابعة لأسرته.
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