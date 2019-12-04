تعرف على سبب وفاة شعبان عبد الرحيم: هل الإهمال هو السبب؟

تُوفي صباح اليوم الفنان شعبان عبدالرحيم داخل المستشفى العسكري بالقاهرة؛ حيث كان يعاني من مشكلات في التنفس.
وتساءل كثيرون عن سبب وفاة شعبان عبدالرحيم؛ خاصة أنه لم يكن يعاني من مرض مميت خلال الفترة الأخيرة، باستثناء جلوسه على كرسي متحرك في حفله الغنائي الأخير بسبب كسر قدمه.
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لكن شعبان عبدالرحيم كان يعاني عادة من ضيق في التنفس، وقد كاد أن يموت قبل أن ينقذه أبناؤه بالإسراع إلى المستشفى وحجزه في العناية المركزة عدة أيام.
وكان قد صرح شعبان عبدالرحيم حينها قائلاً: «الطبيب منعني من الغناء في الأفراح الشعبية بسبب الدخان؛ لأني أعاني من انسداد في الرئة».
كما يعاني شعبان عبدالرحيم أيضاً من مشاكل في القلب، لكنها لم تكن خطيرة؛ فضلاً عن أنه لم يكن يعاني من وجود مشاكل في أعصاب قدمه، وكانت تظهر عليه خلال غنائه لفترات طويلة على المسرح.
وأكد مقربون من شعبان عبدالرحيم، أنه لم يكن يعاني من أية أزمات صحية خطيرة؛ بل وعكة صحية بسيطة، وارتفاع في درجة الحرارة، ولكن حالته تدهورت بشكل مفاجئ؛ حتى لفظ أنفاسه الأخيرة.
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كان قد أحيا الفنان شعبان عبدالرحيم حفلاً غنائياً «ليالي المحروسة» في البوليفارد، منذ أيام، وذلك وسط حضور عدد جماهيري ضخم، وقام شعبان عبدالرحيم بالغناء وهو جالس على كرسي متحرك، وذلك لعدم قدرته على السير بعد تعرضه لكسر في قدمه.
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