برنامج كاميرا خفية جديد لفيفي عبده مع فنانة مغربية

بعد ابتعادها فترة عن تقديم البرامج، يبدو أن الفنانة فيفي عبده ستعود من جديد، وهذه المرة ببرنامج مقالب.
وكشفت الفنانة المغربية زينب عبيد أن فيفي عبده ستشاركها تقديم برنامج كاميرا خفية رغم اختلاف شخصيتهما كلياً، وذلك في تصريحات صحافية على هامش وجودها في المهرجان الدولي للفيلم بمراكش.
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ووصفت زينب عبيد فيفي عبده بأنها فنانة ظريفة وأن شخصيتها على إنستغرام لا تختلف كثيراً عن الحقيقة.
أما عن ميعاد العرض قالت الفنانة المغربية إن البرنامج من المقرر أن يبث الشهر المقبل.
هذه التجربة لا تعد الأولى لفيفي عبده في عالم البرامج، بل سبقها «سلام مربع» عام 2004 «أحلى مسا» عام 2014 و«5 أمووواه» عام 2015.
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