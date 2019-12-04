رامي جمال:"بعد إصابتي بمرض البهاق فكرت في العودة إلى قريتي واعتزال الفن"

قال المطرب رامي جمال، إنه توقع بعد إعلان إصابته بمرض البهاق بأنه سيعتزل الغناء، موضحاً: «رأيت حالة تعاطف كبيرة جداً، بسبب حب الناس ودعمهم ليا كان أكبر حافز في التأقلم مع المرض».

وأضاف خلال لقائه ببرنامج «صاحبة السعادة»، تقديم الإعلامية إسعاد يونس المذاع على فضائية «dmc»: «كنت أنظر إلى يدي وأقول: «إنه من الواضح أن مرض البهاق هيكون سبب سعادتي بعد أن كنت أتصور بأنه سيكون سبب تعاستي».

وأوضح: «الابتلاء إللي أنا أبتليت به كنت فاكره بداية النهاية للمهنة التي أحببتها، ولكن حب الناس، هيعمل إللي المزيكا فشلت في عمله معي، وإللي شوفته في أسبوع الإعلان عن مرض البهاق كان صعب عليا جداً، خاصة وكنت متخوف من ردود الناس، والمرض بدأ معي منذ 4 سنوات، وبدأ بنقط صغيرة جداً، ثم زادت».

وأكد: «ترددت على أكثر من 20 طبيباً لعلاج المرض الذي انتشر بسرعة، وكنت دائماً أردد قائلاً: «هرجع تاني للمنصورة المدينة التي كنت أعيش فيها قبل مجيئي للقاهرة».

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