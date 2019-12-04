تصريح صادم لهنا الزاهد: "من بعد زواجي لم أرى يومًا عادلًا"

تحل الفنانة هنا الزاهد ضيفة على برنامج معكم، الذي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي، وذلك في أول ظهور إعلامي لها يوم الخميس القادم.

وقالت هنا الزاهد خلال البرومو الخاص بالحلقة: «ماشفتش يوم عدل من ساعة ما اتجوزت».

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وعللت هنا الزاهد هذا التصريح بأنها تعرضت إلى صعوبات كثيرة ومواقف سلبية دفعتها لقول ذلك، ولعل أبرزها دخولها المستشفى في شهر العسل.

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وثاني الأزمات التي مرت بها وفاة الفنان طلعت زكريا، الذي كان متزوجاً من والدتها.

يذكر أن هنا الزاهد تظهر في الحلقة مع شقيقتها وبدون زوجها الفنان أحمد فهمى.



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