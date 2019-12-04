كتب امير فتحي في الأربعاء 4 ديسمبر 2019 03:57 مساءً - نشرت الفنانة ” ريم البارودي ” عبر حسابها الرسمي على موقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” صورة للفنانة نبيلة عبيد من فيلمها الشهير ” الراقصة والسياسي ” والتي كانت تقول في أحد المشاهد : “بلغ عبد الحميد بيه أن الرسالة وصلتني وإن قريب جدا جدا هرد عليها وبطريقتي طريقة العوالم ” .
وكتبت ريم البارودي في تعليقها على الصورة : ” من أحلى أفلام السينما المصرية .. إحسان عبد القدوس ونبيلة عبيد ” .
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كانت هذه تفاصيل خبر ريم البارودي تنشر : ” هرد بطريقتي طريقة العوالم ” .. والمتابعين : هل تقصد أحمد سعد ؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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