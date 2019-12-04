ريم البارودي تنشر : ” هرد بطريقتي طريقة العوالم ” .. والمتابعين : هل تقصد أحمد سعد ؟

كتب امير فتحي في الأربعاء 4 ديسمبر 2019 03:57 مساءً - نشرت الفنانة ” ريم البارودي ” عبر حسابها الرسمي على موقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” صورة للفنانة نبيلة عبيد من فيلمها الشهير ” الراقصة والسياسي ” والتي كانت تقول في أحد المشاهد : “بلغ عبد الحميد بيه أن الرسالة وصلتني وإن قريب جدا جدا هرد عليها وبطريقتي طريقة العوالم ” .

وكتبت ريم البارودي في تعليقها على الصورة : ” من أحلى أفلام السينما المصرية .. إحسان عبد القدوس ونبيلة عبيد ” .