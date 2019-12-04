كتب امير فتحي في الأربعاء 4 ديسمبر 2019 03:57 مساءً - نشرت الفنانة المصرية ” إلهام شاهين ” عبر حسابها الرسمي على موقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” صورا لها على هامش حضورها للدورة الثامنة عشرة من المهرجان الدولي للفيلم بمراكش .
وتفاعل المتابعين للفنانة إلهام شاهين بشكل كبير على الصور وجاء من بينهم الفنانة المصرية ” بدرية طلبة ” والتي كتبت تعليقا يقول : ” ماشاء الله ” .
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كانت هذه تفاصيل خبر بسبب إلهام شاهين .. بدرية تطالب تسب إحدى المتابعات : ” بتتابعينا ليه يا متطفلة يا مريضة يا حاقدة “ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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