حمدي الميرغني ينشر أول صورة لابنته.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - سارة إبراهيم

رزق الفنان المصري حمدي الميرغني وزوجته الفنانة إسراء عبدالفتاح بمولودتهما الأولى، وأطلقا عليها اسم “تمارا”.

وقد ظهرت صورة جمعت حمدي بمولودته، في أول ظهور لها، لكنه حرص على إخفاء ملامح وجهها، كما استعرض من خلال مجموعة صور غرفة مولودته بالمستشفى.

وكان الفنان المصري أشرف عبدالباقي قد أعلن هذا الخبر السعيد، على حسابه الخاص على موقع “انستجرام”، وهنأ الميرغني وإسراء، بقوله: “بقيت أبو تمارا ياحمدي؟ هههه.. ألف مبروك حمدي واسراء.. أجمل بنوتة تمارا”.

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وفي أول تعليق لحمدي بعدما رزق بمولودته الأولى، كتب على حسابه الشخصي على موقع «انستجرام»: «الحمد لله والفضل لله، اللهم أنبتها نباتاً حسناً، واجعلها قرة عيننا، وأحفظها وبارك لنا فيها واجعلها من أهل الصلاح والتقوي، شعور غريب أن أسمي يتكتب في خانة الأب».

وكانت الفنانة المصرية إسراء عبدالفتاح قد أعلنت عن حملها في طفلها الأول من زوجها الفنان حمدي الميرغني في شهر أكتوبر الماضي، حيث شاركت جمهورها بصورة لها من أمام الكعبة، أثنا أدائها مناسك العمرة، وقد ظهرت في الصورة ببطن منتفخة، مما كشف عن أنها في الأشهر الأخيرة من حملها.

إسراء دعت الله أن يحفظ لها جنينها، بقولها: “اللهم اعيذ ما في رحمي بكلماتك التامة و من كل شيطان وهامة و من كل عين لامة، اللهم حسن خلقه و خُلقه و سهل حمله و مخرجه و اجعله قرة عين لي و لوالده و اجعله من عبادك الصالحين”.