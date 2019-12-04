جان يامان يواجه عقوبات صارمة بعد رده الوقح على امرأة إسبانية!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أوردت التصريحات الأخيرة للفنان التركي بطل مسلسل "الطائر المبكر" جان يامان، إلى إعلانٍ غير سار، وربما يتسبب له بضربةٍ موجعة في مسيرته الفنية، إذ أعلن المنتج التركي فاروق تورغوت، عن قرار تأجيل المسلسل الذي كان يجهزه للنجم جان يامان من آذار/ مارس إلى شهر أيلول/سبتمبر.

وجاء في التفاصيل التي تناقلتها صفحات المشاهير الأتراك، بأنَّ المنتج فاروق قرر ذلك بسبب بعض المشاكل التي سببها جان وأثارت جدل في الوسط الفني، وكان آخرها تصرفه الذي وصف بالوقح خلال استضافته في برنامج إسباني، حين سألته إحدى الحاضرات بين الجمهور: “كيف يمكنك أن تثبت لنا أنك أتيت من هذه الدنيا؟"، ليرد عليها جان قائلًا: “لنذهب للغرفة الخلفية كي أثبت لك".

وهو الجواب الذي كان كفيلًا لتحرّك رواد مواقع التواصل الاجتماعي في تركيا وإسبانيا، معتبرين أنَّ عليه تعلّم الإجابة على الأسئلة بشكل مهذّب، خاصةً أن ردّه كان مستفزاً ولا يحمل أي نوعٍ من الاحترام، ويقوموا بشن حملةٍ كبيرةٍ ضده.

وأكد المنتج فاروق على أنَّ جان تجاوز الحدود في إسبانيا، واعداً بأن لا يتكرر ما حدث من بعد الآن، وأنه تم منع جان من الكلام حتى أيلول/سبتمبر القادم، مشيراً إلى أنَّ يامان يقيم حالياً في قبرص ليبتعد عن كل شيء، وعند عودته سيذهب لعطلة أخرى طويلة، كما وسينتقل من منزله لمكانٍ بعيد عن الأنظار، وبعد إنهاءه العسكرية سيذهب إلى إيطاليا ليصبح مقدم برنامج Survivor هناك.

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هذا التصرف لم يكن الوحيد الذي أثار استياء جمهوره منه، إذ تصدر اسم جان يامان الكثير من التقارير الصحفية التي تضمنت الكثير من تصريحاته الصادمة بحق زملائه، بدءاً بشريكته في مسلسل "الطائر المبكر" ديميت أوزدمير، وانتهاءً بيكفانش تاتليتوغ، حين قال عنه أنَّ مسلسلاته لم تباع في إسبانيا، ووصف نجوميته بأنها أعلى من كيفانش.

كما تعرض مؤخراً لاتهاماتٍ بالغرور وقيامه بالاستعانة بمعجباتٍ وهميات والدفع مبالغ لشركاتٍ تنظم له استقبالاته الجماهيرية في مطارات البلدان التي يذهب إليها، خصوصاً بعد زيارته الأخيرة لإسبانيا، مما اضطر يامان حينها لنشر صورةٍ عبر خاصية "الستوري" في حسابه على إنستغرام، يرد فيه على تلك الاتهامات حيث تظهر الصورة أنَّ اسمه "ترند" على "تويتر" في إسبانيا، وصورة أخرى تظهر نفس "الترند" ولكن عالميًا.

وعلى الرغم من النجاح الكبير الذي يعيشه يامان بسبب مسلسل "الطائر المبكر"، أجاب الممثل أونور تونا، نجم مسلسل "الطبيب المعجزة" خلال احتفال طاقم العمل بالحلقة الـ13 من المسلسل، حين سؤاله عن يامان قائلاً: "لا أعرفه أبدًا، أي لا يوجد سلام حتى بيننا".

ومن المعروف أن جان يامان يعتبر من أشهر الممثلين الأتراك، وكسب جماهيرية واسعة في السنوات الأخيرة، وتحديدًا بعد نجاح مسلسله في تركيا والبلدان الأوروبية والوطن العربي.