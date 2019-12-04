جاد شويري: بكون بلا مخ إذا نزلت ألبومي هلأ!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أصدر الفنان والمخرج اللبناني جاد شويري، أغنية منفردة تحت عنوان "مش اي كلام"، تتناول بشكلٍ رئيسي موضوع حالة بلده لبنان، والاحتجاجات التي تعم المناطق اللبنانية.

وصرّح شويري لـ "فوشيا" أنَّ الأغنية ليست موجهة للبنان على وجه التحديد، فالمطالب بإنهاء الفساد يتشارك بها عدة دولٍ عربية بالأخص العراق.

وعن الرسالة التي حاول شويري إيصالها، قال: "اليوم احنا كلبنانيين صارّ عنا وحدة وأمل بلبنان، لهيك هالثورة من نوع جديد، وأنا صارّ عندي أمل".

مضيفاً أنَّ مطالب الناس مُهمة، وأنَّ حلم "الهجرة" الذي يحلم به الجميع بسبب الأوضاع التي مرت بها لبنان ما هي إلا واقع لما يعيشه اللبنانيون، وعلّق على ذلك: "لو ما كنت ناجح بحياتي المهنية وعم طلع معاشي بالشكل المنيح كنت فكرت بهالجرة متلهم، وهاد غير المشاكل السّياسية والبيئة في لبنان وغيره من الأمور".

نرى في الفيديو كليب أن جاد يهم لمغادرة لبنان بسبب صعوبة الحياة فيه قبل أن يغير رأيه، وصرح شويري أن الأغنية يمكن رؤيتها من زاوية آخرى وهي الابتعاد عن علاقة ليست بالوقت الصّحيح لأن الشباب يحلمون بالاستقرار عادة: "ولم أحدد السبب فتركتها للمشاهد حتى يضع نفسه بالأغنية لأنَّ ظروف كل شخص تختلف".

وبالنسبة لانتشار الأغاني الوطنية اللبنانية وأبرزها أغنية "عم ثور" للفنانة اللبنانية إليسا، قال شويري لـ "فوشيا": "بشجع أي مبادرة وطنية وإحنا بالهثورة بدنا كل شي جديد.. وما سمعت إلا كم غنية وحبيت أغنية إليسا وبحترم قديش هالفنانة حقيقية وقد كلامها وما عندها خبث بأرائها واستعملت كلمة ثورة متل ما هي، وما بخلت عالناس بالتغريدات وإبداء آرائها".

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في المقابل، يحضر جاد شويري لاصدار البومه المُقبل، الذي قال عنه أن المشكلة هو الوقت العصيب الذي يمر به لبنان: "من غير المنطقي أنَّ إصدار ألبوم بوقت غير مناسب للأوضاع اللبنانية، بكون بلا مخ إذا نزلته هلأ".

وعن إذا ما كان يرغب بتكرار تجربة أغنية "برا" مع الفنانة البحرينية هند، أجاب شويري: "أنا مش مع تكرار التجربة مهما كانت ناجحة مع نفس الفنان بفترة زمنية قصيرة".

وتابع شويري: "في الألبوم القادم سيكون هناك مفاجآت من هذا النوع، ولكن مع هند تجمعني صداقة معها ومن الممكن أن أخرج لها أغاني".

أما عن مجال الإخراج، قال شويري: "هنالك مشاريع إخراجية عديدة، لكن موقفة حالياً بسبب الوضع الحالي".

وختم قوله إنّه انتهى مؤخراً من تصوير فيديو كليب للفنانة اللبنانية سيرين عبدالنور لأغنية عنوانها "ليلى"، وهي إنتاجه الفني كمنتج منفذ في "أنغامي"، وسيتم إصدارها في الوقت المناسب.