هل تدخلت هيئة الترفيه السعودية في إطلاق سراح سعد لمجرد وسفره؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - علمت "فوشيا" من مصادرها الخاصة أنَّ الفنان سعد لمجرد لم ينتهِ بعد من مشاكله القضائية في فرنسا، إلا أنَّ القضايا اقتربت من الانتهاء بعدما قطعت شوطًا كبيرًا للأمام بالتنازل، بسبب مساوماتٍ خاضها محامي لمجرد مع نظرائه من المحامين الذين تقدموا ضد موكله بتلك البلاغات، ومن المنتظر أن يعلن القضاء ذلك خلال الأشهر الثلاثة القادمة.

كما علمت "فوشيا" أنَّ حفل لمجرد بموسم الرياض لم يأتِ بشكل مفاجئ، حيث كانت الفكرة تتنامى لهيئة الترفيه منذ أشهر لكن سعد لم يستطع بسبب عدم صدور موافقة من فرنسا بمغادرة أراضيها لدولةٍ غير المغرب، حيث استمر الاتصال بين لمجرد وهيئة الترفيه حتى حصل على تلك الموافقة وأبلغهم بها على الفور لوضع أقرب تاريخ مُتاح، وذلك لرغبته الشديدة في أن تكون عودته للحفلات العربية من خلال الموسم.

كما أكد المصدر أنَّ الترتيب للحفل لم يستغرق أي وقت، حيث انضمت ميريام فارس وفرقة ميامي إلى الحفل بمجرد عرض الفكرة عليهما، وبسعادةٍ كبيرةٍ أيضًا.

من جهة أخرى علمت "فوشيا" أنَّ لمجرد سيؤدي مع ميريام فارس أغنية خلال هذا الحفل الذي سيجمعهما معًا، بالإضافة لفرقة ميامي الكويتية، وهو أمر أعلنت ميريام رغبتها في عمله منذ سنوات.

وكانت ميريام فارس عبرت عن سعادتها الشديدة بمشاركتها في هذا الحفل؛ إذ علقت قائلة: "التقيت بالشعب السعودي خلال حفلاتي في جميع أنحاء العالم وكنت أكثر ما أتمناه هو أن ألتقي السعوديين في حفل على أراضي المملكة العربية السعودية وذلك بتاريخ ١٨ ديسمبر وسيكون للأغاني وتحديدًا السعودية منها طعم آخر مليء بمشاعر صادقة وبطاقة إيجابية مذهلة، فإلى اللقاء في الرياض".

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يشار إلى أنَّ رغبة هيئة الترفيه السعودية بتواجد سعد لمجرد في موسم الرياض قد كان له الأثر القوي بموافقة القضاء الفرنسي بالسماح له السفر خارج فرنسا، كما أشار الفنان المغربي إلى أنه يرغب بزيارة مكة المكرمة أثناء تواجده في موسم الرياض.

وكان لمجرد أعلن في وقتٍ سابقٍ من خلال منشورٍ له على إنستغرام قال فيه: "سعيد أحبائي بعودتي قريبًا للخشبة، سأوافيكم قريبًا إن شاء الله بالتواريخ"