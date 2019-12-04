خلاف الملكة إليزابيث وابنتها الأميرة آن يظهر على الشاشات.. ما السبب؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - التقطت الكاميرات لحظة خلاف بين الملكة إليزابيث وابنتها الوحيدة الأميرة آن في بداية حفل استقبال قادة العالم في قصر باكنجهام.

وكانت الملكة إليزابيث البالغة من العمر 93 عامًا قد ظهرت بصحبة الأمين العام لمنظمة حلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ، والأمير تشارلز وزوجته كاميلا وهي ترحب وتصافح ترامب وزوجته.

وعقب ذلك نظرت الملكة إليزابيث بتجهم وقامت بتوبيخ ابنتها "آن" أمام الجميع، لترد الأخيرة برفع ذراعيها ثم تبتسم وفقًا لصحيفة "ديلي إكسبرس" البريطانية.

ويبدو أن ملكة بريطانيا كانت تُلفت نظر ابنتها بأن تنضم إلى الخط وتقوم بتحية الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب وزوجته ميلانيا.

وكان مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي قد لاحظوا هذا الخلاف، حيث تمت مشاركة الفيديو والتعليق عليه بسرعة على موقع التدوين العالمي "تويتر".

وكتب أحد مستخدمي "تويتر": "هذا لذيذ. #PrincessAnne"، وقال آخر: "أنت كبيرة جدًا حتى تحصلي على نظرة جانبية من أمك"، وقال ثالث: "الأميرة آن لديها كمية مناسبة من ضيق الأفق".

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وحضر حفل استقبال الملكة عددًا من كبار أفراد العائلة المالكة، من بينهم كيت ميدلتون، دوقة كامبريدج، وكان زوجها الأمير وليام غائبًا؛ لأنه يقوم حاليًا بزيارة تستغرق أربعة أيام إلى الشرق الأوسط.

وغادر الأمير وليام بريطانيا يوم الأحد الماضي متجهاً إلى الكويت، حيث بقي حتى الثلاثاء، ثم سافر دوق كامبريدج إلى عمان، المحطة الأخيرة من جولته المليئة بالتعهدات.

وتستضيف العاصمة البريطانية لندن، قمة حلف الناتو التى تعقد على مدار يومى الثلاثاء والأربعاء، 3 و4 ديسمبر الجارى، وقبل انطلاق أعمال قمة زعماء الدول الأعضاء فى الحلف، استقبلت الملكة إليزابيث الثانية ملكة بريطانية، قادة حلف شمال الأطلسى "الناتو"، في حفل رسمى أقيم بقصر باكنجهام، مساء الثلاثاء، بمناسبة مرور 70 عامًا على تأسيس التحالف الذي تم تدشينه فى 4 أبريل 1949.