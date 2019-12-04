اعرب النجم العالمي ذو اصول مصرية مينا مسعود عن سعادته البالغة بظهوره ضيف في برنامج الاعلامي جيمي كاميل the tonight show ، مؤكدا انه حقق حلمه بهذا اللقاء التلفزيوني الاستثنائي. نشر مينا مسعود صورة تجمعه بـ جيمي كاميل من كواليس البرنامج عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام، وعلق قائلا :" الحلم تحقق امس لاني جلست وتحدثت مع الأسطورة جيمي كاميل ". مينا مسعود هو ممثل مصري عاش في كندا والولايات المتحدة الأمريكية واشتهر عالميا عند تقديمه دور علاء الدين في فيلم alaa el din، امام النجم العالمي ويل سميث. وتخطت إيرادات فيلم علاء الدين المليار دولار ليصبح ضمن قائمة الافلام الاعلاى تحقيق للايردات في 2019. Advertisements قد يهمك أيضا: مينا مسعود يؤكد أنه يسعى لوصول الفيلم المحلي إلى العالمية مينا مسعود يُشيد بـ"القاهرة" ويصفها بأجمل مدن العالم أثناء مشاركته في مهرجان الجونة

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كانت هذه تفاصيل خبر مينا مسعود يعبر عن سعادته بهذه الخطوة ويؤكد أن حلم حياتي تحقق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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