بعد غياب 3 سنوات عن إحياء الحفلات.. سعد لمجرد يستعد لحفله بموسم الرياض

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

يستعد الفنان المغربي سعد لمجرد لإحياء أول حفل غنائي له منذ توقف دام لأكثر من 3 سنوات عن إحياء الحفلات، وذلك إثر اتهامه في قضية اغتصاب فتاة فرنسية.

ومن المقرر أن يحيي الفنان المغربي حفل غنائي بموسم الرياض يوم الأربعاء 18 ديسمبر، وذلك على مسرح “محمد عبده” بمنطقة البوليفارد.

لمجرد سيحيي الحفل بمشاركة الفنانة اللبنانية ميريام فارس، وفرقة ميامي، ومن المتوقع أن تشهد الحفل حضور جماهيري كثيف.

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وكان آخر أغنية قدمها الفنان المغربي سعد لمجرد كانت أغنية “إنساي”، والتي قدمها بمشاركة الفنان المصري محمد رمضان.

وأغنية “إنساي” من كلمات سعد لمجرد ومحمد رمضان ومن ألحان سعد لمجرد، ويغني سعد فيها باللهجة المغربية، فيما يغني “رمضان” باللهجة المصرية، والفيديو كليب من إخراج حسام الحسيني.

ويظهر محمد رمضان خلال كليب “انساي” وهو يعمل شيف في أحد المطاعم في باريس مع صديقه سعد لمجرد وهناك يفاجأ بحبيبته السابقة مع شخص آخر، ثم تتحول حياة رمضان ولمجرد من الفقر إلى الثراء بعدما يعثران على ثروة طائلة داخل سيارة، فيطلقان على نفسهما لقبا الأسطورة والمعلم وتحاول بعدها حبيبته العودة له مجددا بعد أن تكتشف أنه أصبح ثريا، ولكنه يرفض كل محاولاتها.