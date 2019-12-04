رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
يستعد الفنان المغربي سعد لمجرد لإحياء أول حفل غنائي له منذ توقف دام لأكثر من 3 سنوات عن إحياء الحفلات، وذلك إثر اتهامه في قضية اغتصاب فتاة فرنسية.
ومن المقرر أن يحيي الفنان المغربي حفل غنائي بموسم الرياض يوم الأربعاء 18 ديسمبر، وذلك على مسرح “محمد عبده” بمنطقة البوليفارد.
لمجرد سيحيي الحفل بمشاركة الفنانة اللبنانية ميريام فارس، وفرقة ميامي، ومن المتوقع أن تشهد الحفل حضور جماهيري كثيف.
وكان آخر أغنية قدمها الفنان المغربي سعد لمجرد كانت أغنية “إنساي”، والتي قدمها بمشاركة الفنان المصري محمد رمضان.
وأغنية “إنساي” من كلمات سعد لمجرد ومحمد رمضان ومن ألحان سعد لمجرد، ويغني سعد فيها باللهجة المغربية، فيما يغني “رمضان” باللهجة المصرية، والفيديو كليب من إخراج حسام الحسيني.
ويظهر محمد رمضان خلال كليب “انساي” وهو يعمل شيف في أحد المطاعم في باريس مع صديقه سعد لمجرد وهناك يفاجأ بحبيبته السابقة مع شخص آخر، ثم تتحول حياة رمضان ولمجرد من الفقر إلى الثراء بعدما يعثران على ثروة طائلة داخل سيارة، فيطلقان على نفسهما لقبا الأسطورة والمعلم وتحاول بعدها حبيبته العودة له مجددا بعد أن تكتشف أنه أصبح ثريا، ولكنه يرفض كل محاولاتها.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد غياب 3 سنوات عن إحياء الحفلات.. سعد لمجرد يستعد لحفله بموسم الرياض لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على جلولي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.