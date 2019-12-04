تكريم جلال الشرقاوي ومحمد صبحي والنجوم في افتتاح مهرجان الإسكندرية المسرحي.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - دعاء العربي

أقيم حفل افتتاح الدورة الأولى من مهرجان الإسكندرية المسرحي العربي للمعاهد والكليات المتخصصة، التي تحمل اسم الفنان جلال الشرقاوي، وذلك بمكتبة الإسكندرية.

وشهدت السجادة الحمراء حضور كل من الأردني إياد نصار، ود. أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، والفنانة لقاء الخميسي، ووزيرة الثقافة إيناس عبدالدايم، ومحمد صبحي، ومحمد سامي، وعدد من نجوم الفن.

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وكرمت إدارة مهرجان الإسكندرية المسرحي العربي عدد كبير من نجوم المسرح العربي، الذين شاركوا في تطوير المسرح في حفل افتتاح الدورة الأولي من المهرجان .

حيث تم تكريم كل من الفنان القدير المخرج جلال الشرقاوي، والفنان الكبير محمد صبحي، والفنان خالد النبوي، وعدد كبير من نجوم الفن.

والجدير بالذكر أن مهرجان الإسكندرية للمسرح العربي للمعاهد والكليات المتخصصة أقيم تحت رعاية الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة المصرية، وبدعم من الهيئة العربية للمسرح، وأسسه د. أشرف زكي رئيس أكاديمية الفنون، ويرأس تلك الدورة د. علاء عبد العزيز سليمان.