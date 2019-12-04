عمرو يوسف يستعرض عضلاته بصورة جديدة.. شاهد

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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
من وقت إلى آخر يشارك الفنان المصري عمرو يوسف جمهوره في صور له من خلال حسابه الشخصي على موقع «أنستجرام».
عمرو نشر صورة له أثناء رحلته إلى بالي، وظهر في الصورة وهو يستعرض عضلاته، ويتباهى بلياقته، وكتب معلقًا: «يمكنك الجري ولكن لا يمكنك الاختباء».
الصورة حازت على إعجاب عدد كبير من جمهور الفنان المصري، وتغزل فيه محبيه من خلال عدد من التعليقات الإيجابية.
وكان الفنان المصي قد تعرض لانتقادات واسعة منذ شهور، بعد ظهوره بوزن زائد، وقال الجمهور إن أكلات زوجته الفنانة كندة علوش هي السبب في زيادة وزنه.
يشار إلى أن آخر أعمال عمرو يوسف، هو فيلم “ولاد رزق 2”، الذي طرح في دور العرض خلال أيام عيد الأضحى المبارك، وشاركه في بطولته أحمد عز، وأحمد الفيشاوي، وأحمد داود، وكريم قاسم، ونسرين أمين، وعدد كبير من النجوم كضيوف شرف على رأسهم غادة عادل، وخالد الصاوي، وإياد نصار، وباسم سمرة، وهو من تأليف صلاح الجهيني، وإخراج طارق العريان.
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