سوزان نجم الدين تحقق حلم مضيفة على متن الطائرة.. فيديو

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
يبدو أن الفنانة السورية سوزان نجم الدين كانت تشعر بتعب وإرهاق دفعها للدخول في غفوة نوم طويلة على متن الطائرة خلال إحدى رحلاتها.
سوزان فوجئت بعد استيقاظها بمقطع فيديو صورته إحدى مضيفات الطائرة لها خلال دخولها في مرحلة النوم العميق، وهو الفيديو الذي شاركته مع متابعيها عبر انستجرام، خاصة بعد أن صرحت لها المضيفة بحبها للتمثيل والإخراج ورغبتها في احتراف الفن.
الفنانة السورية حققت للمضيفة حلمها في السماء وتمنت أن تحققه على الأرض، حيث كتبت سوزان معلقة على الفيديو: «المضيفة تحولت لمخرجة أكشن وأنا نايمة كيفكن فيا وفعلا لما فقت وورجتني الفيديو قالتي بتحب الاخراج والتمثيل كتير. بقلا انشالله تحققي حلمك وبدل ماتخرجي بالطيارة تخرجي عالأرض».
يُذكر أن سوزان نجم الدين خاضت سباق رمضان الماضي بمشاركتها في مسلسل «ابن أصول» أمام الفنان المصري حماده هلال، كما ظهرت كضيفة شرف في المومس الثالث من مسلسل «كلبش» أمام النجم المصري أمير كرارة، كما عرُض لها فيلم «حملة فرعون» في موسم عيد الفطر الماضي.
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